Yücel İldiz: "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet"

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yücel İldiz: 'Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 17:27
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz de İzmir'e kazanmak için geldiklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Oyuna iyi başladıklarını belirten İldiz, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı kaçırdığımız inanılmaz pozisyonlar maça şekil verdi. Devre sonuna doğru yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı. İkinci yarı bütün müdahalelere rağmen kalemizde pozisyon görmeden maçı mağlup bitirdik. Futbolda böyle bir şey var, yakaladınız mı atacaksınız, atamadınız mı bir tane yiyorsunuz. Çok üzgünüz. Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.