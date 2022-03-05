Yücel İldiz: 'Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet'

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz de İzmir'e kazanmak için geldiklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.



Oyuna iyi başladıklarını belirten İldiz, şöyle konuştu:



"Özellikle ilk yarı kaçırdığımız inanılmaz pozisyonlar maça şekil verdi. Devre sonuna doğru yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı. İkinci yarı bütün müdahalelere rağmen kalemizde pozisyon görmeden maçı mağlup bitirdik. Futbolda böyle bir şey var, yakaladınız mı atacaksınız, atamadınız mı bir tane yiyorsunuz. Çok üzgünüz. Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu."





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