Yücel İldiz: 'Berabere bitmesi gereken bir maçtı'

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, karşılaşmayı değerlendirdi.



Oyun kalitesi açısından çok yüksek bir müsabaka olmadığını belirten İldiz, şöyle konuştu:



"Mücadele açısından her iki takım da kazanma adına her şeyi yaptı. Ortada tamamen bir mücadele futbolu vardı. Çok pozisyon olmayan bir müsabakada maalesef oyunun sonunda ferdi bir hatadan gol yedik. Her iki takımın da mücadelesine baktığımızda beraberlikle bitmesi gereken bir müsabakaydı. Bu maçta özellikle ofansif anlamdaki oyuncu eksikliklerimiz ve alternatif açısından sıkıntı yaşadık. Belki biraz daha hamle gücümüz fazla olsaydı daha farklı olabilirdi. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bu tip müsabakalarda oyunun sonunda gol yerseniz, atanın kazanacağı maç şeklinde oluyor. Maalesef bu şekilde oldu."