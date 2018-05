YSK Seçmen sorgulama (24 haziran seçimleri) Nerede oy kullanacağım? E Devlet YSK sayfası

Erken seçimde oy kullanabilmeniz için seçmen kütüğünde kaydınız olması gerekiyor. YSK da seçmen kütüklerini seçim öncesi vatandaşların kontrolüne sunar. Vatandaşlar seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol ederler. Siz de aşağıdaki bağlantı ile YSK'nın seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.Seçmen sorgulama sayfasında "Nüfusu Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ve resim doğrulma kodunu girerek seçmen kütüğüne kaydınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.YSK seçmen kaydı sorgulama işlemiyle nerede oy kullanacağınızı görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz;1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın u¨st kısmında bulunan "Giris¸ Yap" bagˆlantısına tıklayınız.2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu as¸amada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve gu¨venli bagˆlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.3) Kimlik Dogrulama Yo¨ntemi - kullanmak istedigˆiniz kimlik dogrulama yo¨ntemine tıklayıp ekranda c¸ıkan yo¨nergeleri takip ederek sisteme giris¸ yapabilirsiniz.Kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.e-Devlet giriş yapmak sorgulama sayfalarına ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. SSK sorgulamaları artık e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleşiyor. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sizler de daha önceden almış olduğunuz bir e-Devlet şifresiyle sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte e-Devlet giriş ve SSK sorgulama sayfası.SSK sigorta sorgulama işlemi hem E-Devlet üzerinden hem de E-SGM üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden yapacağınız işlemler için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alabilirsiniz.E-Devlet üzerinden; E-devlet üzerinden sigorta sorgulama işlemi için ilk olarak yazının sonunda verdiğimiz ilgili linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden kimlik doğrulama işlemi yapmanız istenecektir. Kimlik doğrulama işleminizi TC kimlik numaranız ve şifreniz ile yaptıktan sonra sorgula butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.E-SGM üzerinden; Bu sistemde sizden şifre yerine TC kimlik numaranız, cilt numaranı, doğum iliniz gibi kimlik bilgileriniz istenecektir. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için bir e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz bulunmuyor ise bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT!1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.Vatandaşlar e-devlet şifresi olmadan veya PTT'ye gidip bu işlemi yapmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Çalıştığınız bir çok bankada internet bankacılığını kullanıyorsanız, e-devlet girişi yapabiliyorsunuz.Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden üst menüde bulunan 'internet bankacılığı' seçeceğini işaretleyip, ardından kendi bankanızın logosunun barındığı bölüme girmeniz yeterli olacak.Bu aşamadan sonra internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde e-devlet imkanlarından faydalabilirsiniz.Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.E-Devlet şifresinin unutulması durumunda sistem üzerinde şifre değişikliği işlemi yapılabilir. Şifre değişikliğinin yapılabilmesi için, sisteme daha önce girildiğinde cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Eğer sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse, PTT şubesine giderek yeni şifre temin edilebilir.PTT şubesi tarafından verilen E-Devlet şifreleri akılda kalıcı olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar da şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra ''Benim Sayfam'' bağlantısından ''Şifre ve Güvenlik'' bölümüne girilmesi gereklidir. Bu bölümden ilgili işlem gerçekleştirilecek, şifre değişikliği yapılabilir.E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.PTT'den e-devlet şifresi nasıl alınır, sorusu kafanızı kurcalıyorsa; yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem sizleri bekliyor diyebiliriz. İlk olarak sıra numarası, ardından vezne işlemleri ve telefonunuza gelen mesajda bulunan şifre... Mesajdaki şifre, sizin e-devlet şifreniz olarak belirlendi ve e-devlet üzerindeki tüm işlemlerinizi o şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Elbette e-devlet şifrenizi sonradan turkiye.gov.tr'den değiştirebiliyorsunuz.Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. 