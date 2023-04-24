YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | YSK seçim sandık başkanı ücreti ne kadar, kaç TL?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvuruları 2023 seçimlerinde görev almak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre alınan seçim görevlisi başvuruları ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş üstü herkes 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi nasıl olunur? İşte merak edilenler…2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleriGazetememur.com'un yaptığı hesaplamaya göre, 2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri (0,433684) memur maaş katsayısına göre şu şekilde olacaktır.-Baskan ve Üyeler 866,00-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 433,00– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 422,00– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 415,00– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 407,00-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 390,00-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 433,00– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 390,00– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 422,00– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 407,00– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 390,00– Askı Yeri Görevlileri 380,00– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00– Başkan 415,00– Üye 375,00Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4)Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3)Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3)Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2)Siyasi parti üyelerine (1)gündelik ödenir.Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik, ödenir.Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlarKolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.Ücretler nasıl ve hangi tarihe kadar alınabilecek?Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektirSeçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasındaTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.