Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
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28 Mart 2020 17:02
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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