YouTuber, videosunda rastgele Jordan'a denk geldi!

Pedro Malagon isimli YouTube içerik üreticisi, çektiği videoda rastgele Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a denk geldi.



Baltic Supra Racing'in kurucusu otomobil tutkunu YouTuber Malagon, MJ'e en gelişigüzel şekilde denk geldi. Bir başka Youtuber olan Casey Mecca ile arabadayken Malagon, MJ ile parlak sarı Ferrari Pista'sındayken karşılaştı.



İlk başta arabayı kullananın Jordan olduğundan şüphe eden Pedro ve Casey, kendisi olduğunu anlamaları sonrası Bulls efsanesine biraz daha yaklaştılar. Kendilerine seslenen ikiliye görüp el sallayan MJ ise, sonrasında gaza basarak uzaklaştı:



Malagon bu olayın hemen sonrasında şunları söyledi:



"Bu harika beyler, harika. Çok fazla ünlüyü takip etmem, çok film izlemem ya da bu tür şeyleri pek önemsemem. Hatta sporcular bile beni öyle çok etkilemez. Ama Michael Jordan tam bir efsane. Büyük saygı. Bu benim için büyük bir 'vay be' anı oldu."



