Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

YouTuber, videosunda rastgele Jordan'a denk geldi!

Pedro Malagon isimli YouTube içerik üreticisi, çektiği videoda rastgele Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a denk geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Pedro Malagon isimli YouTube içerik üreticisi, çektiği videoda rastgele Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a denk geldi.

Baltic Supra Racing'in kurucusu otomobil tutkunu YouTuber Malagon, MJ'e en gelişigüzel şekilde denk geldi. Bir başka Youtuber olan Casey Mecca ile arabadayken Malagon, MJ ile parlak sarı Ferrari Pista'sındayken karşılaştı.

İlk başta arabayı kullananın Jordan olduğundan şüphe eden Pedro ve Casey, kendisi olduğunu anlamaları sonrası Bulls efsanesine biraz daha yaklaştılar. Kendilerine seslenen ikiliye görüp el sallayan MJ ise, sonrasında gaza basarak uzaklaştı:

Malagon bu olayın hemen sonrasında şunları söyledi:

"Bu harika beyler, harika. Çok fazla ünlüyü takip etmem, çok film izlemem ya da bu tür şeyleri pek önemsemem. Hatta sporcular bile beni öyle çok etkilemez. Ama Michael Jordan tam bir efsane. Büyük saygı. Bu benim için büyük bir 'vay be' anı oldu."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal