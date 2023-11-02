Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 12:25

YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023

YouTube zam geldi. YouTube Premium fiyatları ikiye katlandı. YouTube, platform üzerinde video izlerken reklamları engellemek, arka planda oynatmak vb. birçok özelliği sunan Premium özelliğinin abonelik fiyatlarına zam yaptı. Premium üyelik fiyatları yaklaşık yüzde 94 fiyat artışına uğradı. İşte zamlı güncel 2023 YouTube Premium fiyatları

YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023
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YouTube Premium abonelik ücretleri zam haberinin ardından gündeme geldi. Youtube Premium'a Temmuz ayında ABD'de yapılan zammın ardından bir zam haberi de Youtube Türkiye kanalından geldi. Bireysel, öğrenci ve aile paketi abonelik ücretleri en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında zamlanmıştı. 29,99 TL'ye satılan bireysel paket, 59,99 TL'ye aile paketi ve bireysellik yıllık abonelik ücretlerine yüzde 100'e yakın zam geldi. İşte Youtube Premium abonelik ücretleri... 
YOUTUBE PREMİUM ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?
 

YouTube, Premium abonelik planlarına yaklaşık yüzde 94'lük bir zam yaptı.

BİREYSEL PLAN

Aylık 29,99 TL olan bireysel planın fiyatı aylık 57,99 TL'ye yükseldi.

AİLE PLANI

1 üyelik alarak 6 ayrı hesaba Premium özelliği veren YouTube Premium Aile Planı ise aylık 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ PLANI


Premium üyelikler arasında en uygun plan olan öğrenci planı ise aylık 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ

Videoları reklamsız izleyebilme.

Videoları indirip internet bağlantısı olmadan izleyebilme.

Arka planda oynatma.

YouTube Music Premium

İzlemeye kaldığınız yerden devam etme imkanı.

Pencere İçinde Pencere (PIP) özelliği.

Mobil cihazlarda ve tabletlerde videoları sıraya ekleme özelliği

Video kalitesini değiştirme.

Premium rozetleri.

Akıllı cihaz entegrasyonu.

İzlediğiniz videolara göre akıllı indirmeler.

Google Meet üzerinden birlikte izleme.

Yeni özelliklere normal kullanıcılardan daha erken erişim.

Kişiye özel teklifler.

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