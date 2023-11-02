YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023

YouTube Premium abonelik ücretleri zam haberinin ardından gündeme geldi. Youtube Premium'a Temmuz ayında ABD'de yapılan zammın ardından bir zam haberi de Youtube Türkiye kanalından geldi. Bireysel, öğrenci ve aile paketi abonelik ücretleri en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında zamlanmıştı. 29,99 TL'ye satılan bireysel paket, 59,99 TL'ye aile paketi ve bireysellik yıllık abonelik ücretlerine yüzde 100'e yakın zam geldi. İşte Youtube Premium abonelik ücretleri...YouTube, Premium abonelik planlarına yaklaşık yüzde 94'lük bir zam yaptı.Aylık 29,99 TL olan bireysel planın fiyatı aylık 57,99 TL'ye yükseldi.1 üyelik alarak 6 ayrı hesaba Premium özelliği veren YouTube Premium Aile Planı ise aylık 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.Premium üyelikler arasında en uygun plan olan öğrenci planı ise aylık 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi.Videoları reklamsız izleyebilme.Videoları indirip internet bağlantısı olmadan izleyebilme.Arka planda oynatma.YouTube Music Premiumİzlemeye kaldığınız yerden devam etme imkanı.Pencere İçinde Pencere (PIP) özelliği.Mobil cihazlarda ve tabletlerde videoları sıraya ekleme özelliğiVideo kalitesini değiştirme.Premium rozetleri.Akıllı cihaz entegrasyonu.İzlediğiniz videolara göre akıllı indirmeler.Google Meet üzerinden birlikte izleme.Yeni özelliklere normal kullanıcılardan daha erken erişim.Kişiye özel teklifler.