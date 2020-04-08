YouTube maske yapımı, Maske nasıl takılır, maske siparişi internetten verilebilir mi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de hastalığı olmayanlara maske takma tavsiyesinde bulunmuyordu. Fakat Hong Kong'da maskenin virüsle mücadelede etkili olabileceğine dair bazı kanıtlar nedeniyle DSÖ'nün bu yaklaşımında değişikliğe gitmesi bekleniyor.







Corona virüsü son durum...Dünyaya diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 bin 200'den den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünya çapında neredeyse 120 bin kişiye bulaşan virüs, İtalya'yı gerçek bir kaos ülkesine çevirdi. Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da 60 milyon insan karantinada. Virüs şu an dünyada Türkiye dahil 118 ülkeye yayılmış durumda. ABD'de New York yakınlarında virüsle mücadele için 'karantina bölgesi' oluşturuldu. İngiltere'de ise Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Endonezya'da ilk kez bir hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor