YouTube'dan Alman profesyonel liglerine!

Youtube'da ve Twitter'da yaptığı taktik video analizleri sonrası henüz 20 yaşındayken Alman ekibi Hallescher kulübüne transfer olan genç hoca yaptıklarıyla adından söz ettiriyor.



Hallescher'e transfer olduktan sonra yardımcı antrenörlüğe kadar yükselen 24 yaşındaki Max Bergmann, dün teknik direktörün cezası nedeniyle takımı yönetti.



Hallescher, 3-1 geride olduğu maçı 3-3 bitirdi. Osnabrück'e karşı Sebastian Klaas, Felix Higl ve Niklas Landgraf'ın golleriyle yenik durumda olan ev sahibi takım 84'te Phillipp Zulechner ve 86'da Jan Shcherbakovski'nin golleriyle 1 puanı kurtardı.



KOLTUĞA OTURDUĞU İLK MAÇTA SINIFI GEÇTİ



Teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ilk maçta sınıfı geçen Max Bergmann'a Alman medyasından da büyük övgüler vardı. Bergmann'ın yardımcı antrenörlük yaptığı Hallescher Alman 3. Ligi'nde 37 puanla 14. sırada yer alıyor.



Max Bergmann maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çok eğlenceliydi. İlk yarı hayal ettiğimiz gibi gitmedi. 3 şuttan 2 gol yedik, ancak ikinci yarıda en iyi futbolumuzu gösterdik ve sonunda neredeyse kazanıyorduk" ifadelerini kullandı.



UEFA B LİSANSI VAR



24 yaşında yardımcı antrenörlük yapan Max Bergmann, UEFA B lisansına sahip.





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