YouTube Beşiktaş Genk maçı özeti izle

Beşiktaş, Genk ile UEFA Avrupa Ligi 3. maç haftasında Vodafone Park'ta kritik maçta karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş Genk maçı ardından son dakika gelişmeleri...3. maçında Belçika temsilcisiile karşı karşıya geldi., 90 dakika sonunda'e 4-2 mağlup oldu.Beşiktaş'ın karşılaşmadaki gollerini 74. dakikada ve 86. dakikadaattı. Genk'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 69. dakikada, 81. dakikadave 83. dakikada kendi kalesinekaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken,puanını 6'ya çıkardı.Grubun 4. haftasında Beşiktaş, Belçika deplasmanındaile karşı karşıya gelecek.Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, temsilcimiz Beşiktaş daha fazla topla oynayan taraftı.İlk 15 dakikalık bölümde her iki ekip de gol bulamadı ve ilk 15. dakika 0-0 geçildi.Kaarşılaşmanın 23. dakikasında Genk sağ kanattan hücuma çıktı. Maehle topu taşıdıktan sonra ceza sahası içine ortasını açtı. Penaltı noktası ile altıpas arasına doğru gelen topu Samata yaptığı tek vuruşta ağlara gönderdi. Genk, 23. dakikada Samatta'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ta maçın ilk dakikalarında hafif bir sakatlık yaşayan Tolgay Arslan daha fazla oyuna devam edemedi. 27. dakikada sakatlanan Tolgay yerine Beşiktaş'ta oyuna Enzo Roco dahil oldu.Mücadelenin 35. dakikasında Genk etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samata'nın çevirdiği top Karius'u geçti. Kaleye paralel giden topa Ndongala dokunmak istedi ancak dokunamadı ve konuk ekip önemli bir gol fırsatını değerlendirmedi.İlk yarının son dakikalarına doğru Beşiktaş tribünlerinden zaman zaman protesto tezahüratları yükseldi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Beşiktaş Genk karşında 1-0 geride kapattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin yerine oyuna Vagner Love dahil oldu.İkinci yarı sarı kartlarla başladı. 47. dakikada Roco Samatta'ya yaptığı hareket nedeniyle, 49. dakikada Dewaest de Larin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.Mücadelenin 60. dakikasında Genk etkili bir hücum gerçekleştirdi. İlk golü atan Mbwana Samatta, savunmadan sıyrıldı ve kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Samatta vurşunu gerçekleştirdi ancak Karius gole izin vermedi.Genk, mücadelenin 69. dakikasında çok etkili geldi. Sağ kanattan etkili gelişen atakta Joakim Maehle, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Boş pozisyonda Samatta vuruşunu gerçekleştirdi. Karius'un müdahalesine rağmen top ağlarlar buluştu. Bu golle Genk skoru 2-0'a getirdi.Farkın indirmek isteyen Beşiktaş aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına havalandırılan topu arka direkte Gökhan Gönül altıpasa doğru çevirdi. Altıpas üzerinde Vagner Love yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Beşiktaş, Genk karşısında skoru 2-1'e getirdi.Genk, karşılaşmanın 81. dakikasında bir kez daha önemli bir fırsat yakaladı. Savunmanın arkasına atılan topa Dieumerci Ndongala hareketlendi. Dieumerci Ndongala kaleci ile karşı karşıya ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle Genk, Beşiktaş karşısında skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra konuk ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Sol kanattan Samatta'nın ortasında Jakub Piotrowski kafa vuruşunu yaptı. Piotrowski'nin vuruşunda top Caner'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Bu golle skoru 4-1'e geldi.Mustafa Pektemek sağ kanattan topla geldi. Mustafa'nın ceza sahasına ortasına Vagner Love çok iyi yükseldi ve Brezilyalı oyuncu yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Beşiktaş 86. dakikada Genk karşısında skoru 4-2'ye getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadıu. 90 dakika sonunda Genk, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-135. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



📺19:55 Anderlecht - F.Bahçe

📺22:00 Beşiktaş - Genk

📺22:00 Sevilla - Akhisar



Günün tüm TV programı;https://t.co/EE5pkPBdx2 pic.twitter.com/XaEb8U7lyg



— Sporx (@sporx) October 25, 2018



BEŞİKTAŞ GENK MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN









BEŞİKTAŞ GENK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş



Karius

Gökhan

Vida

Medel

Caner

Tolgay

Necip

Oğuzhan

Lens

Quaresma

Love



Genk



Vukovic

Nastis

Dewaest

Lucumi

Malinovsky

Pozuelo

Berge

Maehle

Ndongala

Samatta

Trossard





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📣 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar!

🏆 UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. Maç

⚽ Beşiktaş 🆚 Genk

📍 Vodafone Park

🗓 25.10.2018

⏰ 22.00

📺 beINSPORTS

🦅 #Beşiktaş pic.twitter.com/M5zMJ6TIXU



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2018

Galibiyetine en çok oynananlar;



✓Anderlecht - Fenerbahçe

Genk - Beşiktaş✓

✓AC Milan - Betis

Sporting - Arsenal✓

✓Zenit - Bordeaux

Zürich - Leverkusen✓

✓Leipzig - Celtic

✓PAOK - Mol Vidi



Ne düşünüyorsunuz?

Hemen oynamak➤https://t.co/hV1UWteY7M pic.twitter.com/vqzdGtFF7G



— Sporx (@sporx) October 25, 2018

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