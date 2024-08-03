Youssoufa Moukoko, Marsilya yolcusu

Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, Marsilya ile anlaşma sağladı. Marsilya ve Borussia Dortmund arasında görüşmeler yapılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Youssoufa Moukoko, Marsilya yolcusu
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03 Ağustos 2024 16:45
Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, Marsilya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

OPSİYON GÖRÜŞMESİ

19 yaşındaki santrfor, Marsilya ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, genç futbolcunun transferi kiralık olarak gerçekleşecek. Borussia Dortmund ve Marsilya arasında satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin olduğu belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Moukoko'nun menejari Patrick Williams, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki futbolcu için teklifleri değerlendireceklerini söylemişti.

DORTMUND PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Moukoko'nun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2020'den bu yana Borussia Dortmund'un A Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 99 maçta 18 gol attı ve 8 asist yaptı.

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