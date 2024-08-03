Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, Marsilya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.



OPSİYON GÖRÜŞMESİ



19 yaşındaki santrfor, Marsilya ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, genç futbolcunun transferi kiralık olarak gerçekleşecek. Borussia Dortmund ve Marsilya arasında satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin olduğu belirtildi.



MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI



Moukoko'nun menejari Patrick Williams, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki futbolcu için teklifleri değerlendireceklerini söylemişti.



DORTMUND PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Moukoko'nun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



2020'den bu yana Borussia Dortmund'un A Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 99 maçta 18 gol attı ve 8 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU