Youssouf Ndayishimiye: "Galatasaray her oyuncunun hedefidir"

Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray'ın ilgisi üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssouf Ndayishimiye: 'Galatasaray her oyuncunun hedefidir'
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29 Ocak 2021 18:35
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Karagümrük maçının ardından konuştu.

Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Burunduli oyuncu, "Benim bir menajerim var, Malatyaspor'da oynuyorum, kontratım devam ediyor. Aslında konuşmak istemiyorum, açıklama yapılacaktır. Her genç futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktır, ben de Malatyaspor gibi büyük bir takımdayım. Galatasaray gibi bir takımda oynamak her oyuncunun hedefidir. Şu anda Malatyaspor'un oyuncusuyum, kontratım devam ediyor, maçlara odaklanıyorum. Bir gelişme olduğunda menajerim ya da kulübümüz açıklama yapacaktır" dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.

Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 29 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.



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