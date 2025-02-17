Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü.
DUBLE'LERE DEVAM EDİYOR
En-Nesryi, takımının attığı üç golün ikisine imza attı. Golcü futbolcu, bu performansıyla maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, toplamda ise bu sezon 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
MOURINHO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi. Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi." dedi.
Sezon başındaki eleştirilere de değinen Portekizli çalıştırıcı, "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
DEV TALİP
Devre arası transfer döneminde Arabistan kulüplerinin yakın markajında olan Youssef En-Nesyri için 35 milyon euroluk teklif gelmişti. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddederken, Faslı golcü de takımda kalmak istediğini iletmişti.
PREMIER LİG'DEN İZLENMEYE BAŞLANDI
Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen golcü oyuncu için Premier Lig takımlarının devreye girdiği belirtildi. Bu sezon forvetlerinden oldukça sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.
Youssef En-Nesyri'ye dev talip!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri iki dev kulübün radarına girdi ve sezon sonuna kadar takip edileceği öğrenildi. İşte o takımlar ve detaylar...
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü.
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