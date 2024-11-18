Youssef En-Nesyri için flaş gelişme: Suudi Arabistan

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgi göstermeye başladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri için flaş gelişme: Suudi Arabistan
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18 Kasım 2024 20:15
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgi göstermeye başladı.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.

"ÖDENEN BONSERVİSTEN YÜKSEK TEKLİF"

Haberde; Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu belirtildi.

"FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR"

Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.



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