Young: "Vince Carter'ın bana verdiği en iyi tavsiye..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, NBA efsanesi ve eski takım arkadaşı Vince Carter'ın kendisine verdiği en iyi tavsiyeyi açıkladı.



Carter, NBA'deki son iki sezonunu Hawks'da geçirmiş ve kadrodaki bazı genç oyunculara akıl hocalığı yapmıştı.



ClutchPoints ile yaptığı bir röportajda, Hawks yıldızı Carter'ın kendisine verdiği en iyi tavsiyelerin bazılarını paylaştı:



"Keşke golf oyunuyla ilgili daha fazla tavsiye verseydi. Şaka bir yana, bence bana verdiği en iyi tavsiyelerden biri, bu sezon All-Star olarak adlandırıldıktan sonra, bu noktadan itibaren sürekli All-Star seviyesinde performans göstermemin beklendiğini söylemesiydi. Bana bunun için endişelenmemem gerektiğini, kazanmaya ve bu takımı bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğime odaklanmam gerektiğini söyledi. Ama onun gibi deneyimli bir oyuncunun, bana ekibimizi bir sonraki seviyeye taşıyabilecek kişi olabileceğimi söylemesi, benim için gerçekten çok sevindirici."



Bu sezon Young maç başına 29.6 sayı, 3.7 ribaund ve 8.1 asist ile oyununu bir sonraki seviyeye taşımıştı. Bununla birlikte, etkileyici istatistiklerine rağmen, Hawks, ligin dördüncü en kötü derecesi olan 20-47 ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmişti.



Bununla birlikte, Hawks kesinlikle genç hücum çekirdekleri ile, parlak bir geleceğe sahip. Gelecek sezon, Cam Reddish ve De'Andre Hunter ikinci yıllarında olacak ve Kevin Huerter üçüncüsünde olacak. Ayrıca, 2020 NBA Draftı'nda lotarya seçimi yapacaklar ve sonunda Clint Capela'yı frontcourt'ta John Collins ile birlikte kadroya entegre edebilecekler.



