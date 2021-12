Young: "Trash-talk yapmaya bayılıyorum..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, trash-talk yapmaya "bayıldığını" açıkladı.



Trae, The Athletic'den Chris Kirschner'e trash-talk yapmayı ne kadar sevdiğini anlatırken, bunun kendisi için "eğlenceli" olduğunu belirtti:



"Zevk aldığım bir şey. Biri konuşup beni gaza getirmek istiyorsa, bu onun suçudur. Ben eğlenceli buluyorum, basketbol bu sonuçta. Çocukken hep kendimden büyük adamlara karşı oynardım ve kimse bana gerçekten saygı duymazdı, bu yüzden her zaman trash-talk yaparak yerimi belli etmem gerekiyordu.



Her zaman ben başlatmam. Bazen hiç yapmayıp oyunum konuşsun da isterim. Fakat eğer karşımdaki biri öyle oynamak istiyorsa, öyle de oynarız."



Young, geçtiğimiz sezonun playofflarında Madison Square Garden'daki taraftarların trash-talk hedefi olmuş, seyrek saçlarıyla dalga konusu olmuştu.