Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, koçu Quin Snyder'ın kendisinin "Steve Kerr'ü" olmasını umduğunu ve "3-4 şampiyonluk" kazanmayı planladığını söyledi.



The Draymond Green Show'a konuk olan Young, Snyder'ın kendisi için Steve Kerr muadili olarak iş yapabileceğine dair umutlu konuştu:



"İlk turu geçmek zor. Yani şampiyonluk kazanmak bambaşka bir seviye. Koçlarla oyuncular arasında bazen tartışma çıkması aslında güzel ve sizi bir adım ileri götüren şeyler. Umarım Quin benim Steve Kerr'ümdür ve birlikte 3, 4 şampiyonluk kazanacağımız adamdır. Benim planım bu yönde."



Young'ın Hawks ile kariyerinde bugüne kadar kat ettiği en uzak nokta, Doğu Konferansı Finalleri olmuştu.



