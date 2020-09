Young: "Sadece istatistiklerimi umursadığımı söylüyorlar, yalan"

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, "sadece skorer olduğuna" dair anlatıyı değiştirmek istediğini söyledi.



Diğer bubble'da olmayan takımlar gibi, Hawks da NBA ölü sezonu öncesinde gönüllü antrenmanlarla çalışmalarda bulunuyor.



Young, The Athletic'den Chris Kirschner ile gelecek sezon hakkında konuştu ve oyununda neyi değiştirmek istediğini açıkladı.



Üçüncü sezonuna giren Young, Hawks'ı playofflara taşımak için bulunduğu en iyi forma giriyor. Young sezonu hem sayı hem de asistlerde ilk beşte bitirmesine rağmen, Atlanta sadece 20 maç kazanmış ve dördüncü en kötü takım olmuştu. Takımın başarısızlıklarının çoğu ise, nasıl yapılandığıyla ilgiliydi.



"TEK DERDİM İSTATİSTİK DİYORLAR, DOĞRU DEĞİL"



Bu kadar uzun bir süre dışarıda kaldıktan sonra playofflarda bulunmama durumu, Young'a gelecek yıl tekrar bu pozisyonda olmaması için ek motivasyon sağladı.



"Bir daha asla playofflarda olmamak istemiyorum."



Taraftarlar ve ligdeki bazı kişiler tarafından, kendisi için en önemli olan şeyin kişisel istatistikler olduğuna dair bir algı bulunan Young, bu durumdan nefret ediyor:



"Benim için bu çok sinir bozucu. Sadece skorer olduğuma dair çıkan anlatıdan nefret ediyorum ve istatistiklerim hiçbir şey ifade etmiyor. Tek derdimin istatistikler olduğuna dair bu anlatıyı istemiyorum, çünkü bu doğru değil."



"BENDEN HER ZAMAN ŞÜPHE DUYULDU"



Young, neden kendisinden şüphe duyulmaya devam ettiğini düşündüğüyle ilgili ise şunları söyledi:



"Liseden beri bu böyleydi. Oyunu bildiğim şekilde oynuyorum ve bu noktaya kadar benim için işe yaradı. Şimdi bunu, bu takımın gelecek sene playofflara çıkması için kullanmam gerekiyor. Bu benim ana odak noktam."



"SİZE HEP AYNI CEVABI VERECEĞİM"



Trae, sahanın savunma tarafında daha iyi olması gerektiğini de kabul etti:



"Önemli olan, hayatımın en iyi formundayken, sahanın her iki tarafında da çok fazla efor sarfedip, çok fazla dakika oynayabilmek. Benim için gerçekten önemli olan bu. En iyi formuma girmem gerekiyor. Savunma açısından her şeyin çaba ve akıllı olmakla ilgili olduğunu biliyorum. Bende bu özelliklerden biri var. En önemli şey, en iyi formda olmak ve bir maç boyunca her iki tarafta da savaşabilmek."



"Kazanmak benim kilit noktam. İstatistikler ve övgüler gibi bireysel şeyler hakkında bana soru sorduğunuzda, muhtemelen tüm yıl boyunca bundan bahsettiğimi duyacaksınız ve hepiniz her seferinde aynı cevabı alacaksınız. Üçüncü yılımdaki ana odak noktam, kazanmak. Her zaman odak noktam buydu, ama şimdi her zamankinden daha fazla. Bu maçları izlerken, sadece izler konumda olmak ve orada olmamak zordu. Üçüncü yılıma girerken asıl odak noktam bu: kazanmak ve bizi zirveye taşıyarak playofflara sokmak adına, yapmam gerekeni yapmak."



Bu sezon ilk kez All-Star seçilen Young, 23.6 sayı, 8.6 asist ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.