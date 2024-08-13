Young, Murray ile ATL'de işleri neden yürütemediğini açıkladı

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Dejounte Murray ile Hawks'taki birlikteliğinin bekleneni verememiş olma sebeplerini anlattı.



Young, Paul George ile Podcast P'de Murray ile ikilisinin zorluklarını tartışarak, ortaklıklarının neden yürümediğini açıkladı.



Young, ikilinin saha dışında güçlü bir ilişki geliştirmek gibi olumlu yanları olsa da, bunun sahada başarıya dönüştüremediğini belirtti:



"İyi ve kötü günlerimiz oldu. Tek kötü yanı, doğrusu istediğimiz kadar kazanamamış olmamızdı. İkimiz de bazı açılardan çok bencil değildik, yani başlangıçta sadece oynadığım ve onun skorer olmak istediği zamanlar da olmuştu. Ancak o da bir oyun kurucu. Yani her zaman önce sayı atmaya odaklanmış da değildi. Farklı bir deneyimdi yalnızca. İşe yaramaması kötü oldu."



Sıkıntılarına rağmen Young, Murray ile kurduğu kişisel bağ için minnettarlığını dile getirerek, ilişkilerinin basketbolun ötesine uzandığını vurguladı:



"İyi yanı, hayat boyu süren bir ilişkimiz olacak olması. Bu basketbolun da ötesinde. İkimiz de aile babasıyız. Ahlaki değerlerimiz oldukça benzeşiyor. Kazanmayı da istemiştik fakat sahada bekleneni veremeyen ilk ikili biz değiliz, sonuncu da olmayacağız."



İki sezon birlikte geçirdikten sonra Hawks, takımın yeni bir yön arayışına girerek Murray'yi bu yaz döneminin başlarında New Orleans Pelicans'a takas etmişti.



Geçtiğimiz sezonda Murray maç başına ortalama 22,5 sayı, 5,3 ribaund ve 6,4 asist ile oynarken, Young ise maç başına 25,7 sayı, 2,8 ribaund ve 10,8 asist kaydetmişti.



Hawks, Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer almış ve play-in turnuvasında Chicago Bulls'a yenildikten sonra playofflara katılma şansını kaybetmişti.





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