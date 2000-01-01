Young: "İkinci bir 'bubble' fikrine bayıldım!"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Chicago'da ikinci bir "bubble" inşa etme fikrini çok sevdiğini söyledi.



Hawks, NBA'in Orlando'daki Disney World'deki sezon devamından hariç tutulan sekiz takımdan biriydi. Bununla birlikte, ESPN'e göre NBA, Orlando'da oynamaya davet edilmeyen sekiz takım için Chicago'da, Eylül ayında mini antrenman kampları ve daha sonra diğer takımlara karşı maç oynamalarına izin veren, ikinci bir "bubble" kurma üzerinde derin tartışmalarda bulunuyor.



Yakın zamanda yapılan bir röportaj sırasında Young, Chicago'daki ikinci balon hakkındaki düşüncelerini belirtti:



"Bayıldım, başlatmayla ilgili görüşmelerde bulunmuştum. Eğer yeterince güvenli olursa kesinlikle oynayacağım ve bir çok takım arkadaşımın da oynayacağını biliyorum, bu yüzden evet, bunun için hazırım. Bir maçta oynamadan dokuz ay geçiremeyiz, bu yüzden işe yaramasını sağlamak için bir yol bulmalıyız."



İkinci bir bubble kurulması durumunda, bu durum genç takımlar, özellikle de Hawks için çok faydalı olabilir. Geçtiğimiz sezonu Hawks, ligin dördüncü en kötü derecesi olan 20-47'lik bir dereceyle bitirmişti. Ancak, buna rağmen, genç çekirdeği bu sezon muazzam bir gelişme göstermişti.



2020-21 sezonunun Aralık ayına kadar başlaması beklenmediğinden ötürü, Orlando'ya davet edilmeyen takımlar bir maçta oynamadan dokuz ay geçirebilir.



