Young: "Hawks'ı kazanan bir takım yapacağım!"

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, Hawks'ı tekrar kazanan bir takım yapmaya kararlı olduğunu söyledi.



Young, kendisi ve Hawks'ın kazanamayacağına dair algıyı değiştirmek istediğini, ESPN'e açıkça belirtti:



"Açıkçası, bu noktaya kadar çok fazla maç kazanamadığımız görülüyor, ama basketbol geçmişime bakarsanız, hayatım boyunca kazanan biri olmuşumdur.



Üniversitede bir turnuvaya katılması beklenmeyen bir takımı ülkedeki ilk beş takım arasına, bir noktada dört takım arasına sokmuştum ve turnuvaya gitmiştik. Benim için artık önemli olan, kazanamayacağıma dair algıyı nasıl değiştirebileceğim.



Benim için bu önemliydi çünkü kazanmayı çok seviyorum. Kazanmayı istiyorum. Biliyorum, tabii ki hepimiz kazanmak istiyoruz ve hemen kazanmak istiyoruz. Bunu görmek heyecan vericiydi.



Şimdi daha önce kazanma tecrübesi edinmiş bazı adamlarımız var. Hemen kazanmamıza yardımcı olabilecek bazı adamlarımız bulunuyor. Bu takımla oynamak eğlenceli olacak."



ATL ekibi playofflara geri dönme planı ve arzusuyla, geçtiğimiz haftalarda Bogdan Bogdanovic ve Danilo Gallinari'yi ekibe dahil ederek, kadrosunu güçlendirmişti.



