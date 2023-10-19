Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, 2018 NBA Draft'ında kendisi ile takas edilen bir diğer yıldız oyuncu Luka Doncic'in "gölgesinde kaldığına" dair iddiaları umursamadığını belirtti.



Her ikisi de benzer başarılara sahip olmasına rağmen Doncic'in Young'dan daha yüksek bir profile sahip olması konusunda, Young, Doncic'in kariyerinin "gölgesi altında kaldığına" dair sorulara şu şekilde yanıt verdi:



"Beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü şampiyonluk kazandığımda, tüm bunlar daha sonra gösterilecek ve gündeme getirilecek. Önceki sezonlarda yaptığım şeylerin hiçbiri, boşa gitmiş şeyler değil.



Eğer şampiyonluk kazanırsam, belki insanlar geçmişte yaşanan bazı şeyleri gündeme getirmeye başlarlar. Bu konuda asla endişem yok. Benim odak noktam bu sezon takımımın nasıl başarılı olabileceği üzerine."



Young'ın 25,5 sayı, 3,7 ribaund ve 9,3 asistlik kariyer ortalamaları, Doncic'in 27,6 sayı, 8,6 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarına aşağı yukarı benzer olsa da, Doncic playofflarda çok daha etkili olmuştu.



Mavs yıldızı playofflarda 32,5 sayı, 9,3 ribaund ve 7,9 asist ortalamaları yakalarken, Hawks yıldızı 26,4 sayı, 3,4 ribaund ve 9,0 asist ortalamalarına ulaşmıştı.



