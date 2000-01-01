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Young, Curry'yi "bir senede geçeceğine" dair şaka yaptı

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi, NBA'in en iyi şutörü olarak bir yıl içinde geçeceği konusunda şaka yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi, NBA'in en iyi şutörü olarak bir yıl içinde geçeceği konusunda şaka yaptı.

Curry, NBA tarihinin en iyi şutörü olarak görülse de, Young, Curry'yi gelecek yıl en iyi şutör olarak geçeceğine dair şaka yaptı.

Young, Shaquille O'Neal'ın podcast'inde Shaq tarafından "Stephen Curry'yi en iyi şutör olarak ne kadar sürede geçeceğini düşünüyorsun" sorusu sorulduktan sonra, ısrarlara dayanamayarak "bir senede" cevabını verdi.

Curry karşılaştırmaları, Young için 2018 draftının 5 numarasından seçilmeden önce başlamıştı.

2019-20 sezonu, koronavirüs salgını yüzünden askıya alınmadan önce, Atlanta'nın ana skoreri, maç başına 9.5 üçlük deniyordu.

Ancak, Young kariyerinde sadece yüzde 34.4'lük bir üçlük isabetiyle oynadı.

Karşılaştırıldığında, Curry'nin kariyer üçlük yüzdesi %43.5 ve hiç bir sezon boyunca %41.1'in altına inmedi.


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