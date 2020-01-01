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Young: "Birbirimizi görmeden beş, altı ay böyle devam edemeyiz..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Hawks'ı Orlando'da devam edecek sezona davet etmediğinden ve takımın normal sezonunu sona erdirdiğinden ötürü, NBA'e karşı hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Hawks'ı Orlando'da devam edecek sezona davet etmediğinden ve takımın normal sezonunu sona erdirdiğinden ötürü, NBA'e karşı hayal kırıklığını dile getirdi.

Trae, şu ifadeleri kullandı:

"Sinirlendim. Hayal kırıklığına uğradım. Tabii ki oynamak istiyordum. NBA'in ne yaptığını anladım ve kararlarına saygı duyuyorum. Ama biraz üzgünüm, çünkü oynamak istiyorum."

Hawks, normal sezonu bitirmek yerine kendi yaz dönemi antrenmanlarını yapmak isteyen birkaç takımdan biriydi.

Young, güvenli hale geldikten sonra Atlanta veya Las Vegas'ta antrenman yapma konusunda takım arkadaşlarıyla temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi:

"Birbirimizi görmeden beş, altı ay böyle devam edemeyiz. Takımda yaptıklarımızı, önümüzdeki yıl yeni zirvelere taşımaya çalışıyoruz."


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