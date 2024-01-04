Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young, All-Star maçında olmayı "eskisi kadar umursamadığını" söyledi.



Young yakın zamanda 2024 NBA All-Star Maçında yer alma konusundaki düşüncelerini dile getirerek, bakış açısında bir değişiklik olduğunu ifade etti.



Twitter olarak da bilinen 'X' platformunda kendisine bu konuyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Young, şunları söyledi:



"Doğrusu, eskisi kadar umursamıyorum. Hayranlarımı, şehri ve organizasyonu temsil etmeyi tabii ki de isterim! Yani oyunuzu verin. Ben daha çok Bogi'nin (Bogdanovic) üçlük yarışmasına ve genç adamların desteklenmesine bakıyorum. Hak ettiğim saygıyı görmeye devam edeceğimi düşünüyorum, bir endişem yok."



Bu sezon Young, maç başına 36,6 dakikada 28,3 sayı ve 11,3 asist ortalamalarıyla oynuyor ve Hawks ise 14-19'luk serisiyle Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.





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