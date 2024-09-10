Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, 1.85 yerine 2.03 boyunda olması durumunda basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olabileceğini iddia etti.



Young, NBA'deki en yetenekli oyunculardan biri olduğuna ve 1,85 yerine 2,03 boyunda olsaydı "GOATlardan" biri olacağına inancını açıkça şu sözlerle belirtti:



"Eskiden tek özelliği sadece uzun boyu olan adamları görmekten nefret ederdim. Bu adamların sadece boyları uzundu. Ben 2,03 olsaydım, bu oyunu oynamış en iyi oyuncu olurdum diye düşünüyorum.



Zihniyetim, oyun tarzım ve basketbol zekam sayesinde, oyuna çok şey katmış olabileceğimi hissediyorum. Ancak 1,85 olduğum için eksik yanlarım çok fazla, ki bu da zor bir durum. Basketbol, uzun adam oyunu."



NBA'de genellikle savunma tarafındaki eksikliğiyle dikkat çeken Young, geçtiğimiz sezon ortalama 25,7 sayı ve 10,8 asist ile oynamıştı.





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