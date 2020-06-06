Younes Belhanda'ya çılgın maaş

Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun Younes Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu.
Sarı-kırmızılıların kapısını 5 milyon euro'ya çalmaya hazırlanan Al Hilal'in Faslı futbolcuya önereceği para da belli oldu.
5 MİLYON EURO MAAŞ
Al Nasr ve bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği gündemdeyken, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki yıldızın aklı yüksek maaşla çelinecek. Al Hilal'in Belhanda'ya yıllık 5 milyon euro net maaş önereceği yazıldı.
Arap basınına göre; kulübün kazandığı her 25 puan için 100 bin euro ve attığı her bir gol için de 5 bin euro teklif edilecek.
Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda bir 100 bin euro prim alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılıların kapısını 5 milyon euro'ya çalmaya hazırlanan Al Hilal'in Faslı futbolcuya önereceği para da belli oldu.
5 MİLYON EURO MAAŞ
Al Nasr ve bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği gündemdeyken, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki yıldızın aklı yüksek maaşla çelinecek. Al Hilal'in Belhanda'ya yıllık 5 milyon euro net maaş önereceği yazıldı.
Arap basınına göre; kulübün kazandığı her 25 puan için 100 bin euro ve attığı her bir gol için de 5 bin euro teklif edilecek.
Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda bir 100 bin euro prim alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın