Younes Belhanda'ya çılgın maaş

Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun Younes Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu.Sarı-kırmızılıların kapısını 5 milyon euro'ya çalmaya hazırlanan Al Hilal'in Faslı futbolcuya önereceği para da belli oldu.Al Nasr ve bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği gündemdeyken, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki yıldızın aklı yüksek maaşla çelinecek. Al Hilal'in Belhanda'ya yıllık 5 milyon euro net maaş önereceği yazıldı.Arap basınına göre; kulübün kazandığı her 25 puan için 100 bin euro ve attığı her bir gol için de 5 bin euro teklif edilecek.Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda bir 100 bin euro prim alıyor.