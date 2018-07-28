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Younes Belhanda'ya Ada'dan talip!

Fatih Terim'in, "İyi bir teklif gelirse satılabilir" dediği Faslı yıldıza İngiliz kulübü Crystal Palace talip oldu. Ama Younes Belhanda ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Kaynak: Akşam
Younes Belhanda'ya Ada'dan talip!
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28 Temmuz 2018 06:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.

Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı.

Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası'nda da varlık gösterememişti.

 


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