Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin yankıları sürerken Faslı futbolcunun menajeri William D'Avila, Sabah Spor'a açıklama yaptı.



Konuyla ilgili konuşan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila,''Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.'' ifadelerini kullandı.



Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.



