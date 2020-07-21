Younes Belhanda'nın 6 milyon euro şartı

6 MİLYON EURO İSTEDİ;

YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi gündemde olanile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'le birlikte satış listesine koydu. Faslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım" restini çekerek planları bozdu.Kendisinden bonservis kazanmayı düşünen yönetimi köşeye sıkıştırankoştu.Galatasaray'da primlerle birliktetalep ediyor.Younes Belhanda'nın bu istekleri yüzünden olası transferden Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi çok zor gözüküyor.