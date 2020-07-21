Younes Belhanda'nın 6 milyon euro şartı

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi gündemde olan Younes Balhanda ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'le birlikte satış listesine koydu. Faslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım" restini çekerek planları bozdu.
6 MİLYON EURO İSTEDİ;
YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Kendisinden bonservis kazanmayı düşünen yönetimi köşeye sıkıştıran Belhanda, durumunu soran Körfez ülkelerindeki kulüplere de 6 milyon Euro şartı koştu.
Galatasaray'da primlerle birlikte yıllık 4 milyon Euro'ya yakın ücret alan 30 yaşındaki oyuncu, Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 6 milyon Euro garanti para talep ediyor.
Younes Belhanda'nın bu istekleri yüzünden olası transferden Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi çok zor gözüküyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'le birlikte satış listesine koydu. Faslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım" restini çekerek planları bozdu.
6 MİLYON EURO İSTEDİ;
YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Kendisinden bonservis kazanmayı düşünen yönetimi köşeye sıkıştıran Belhanda, durumunu soran Körfez ülkelerindeki kulüplere de 6 milyon Euro şartı koştu.
Galatasaray'da primlerle birlikte yıllık 4 milyon Euro'ya yakın ücret alan 30 yaşındaki oyuncu, Katar ya da Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 6 milyon Euro garanti para talep ediyor.
Younes Belhanda'nın bu istekleri yüzünden olası transferden Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi çok zor gözüküyor.