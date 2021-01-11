Younes Belhanda'dan büyük ırkçılık tepkisi!

Galatasaraylı Younes Belhanda, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Younes Belhanda'dan büyük ırkçılık tepkisi!
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11 Ocak 2021 23:42
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik söylediği "bedevi" ifadelsini ırkçılık olarak algıladı ve bir paylaşım yaptı.

Kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımında bulunan Belhanda, Emiroğlu'na büyük tepki gösterdi.

Belhanda'nın sözleri şu şekilde;

"Kabul edilemez! Önce hakemlerden "Negro" kelimesini duyduk, bugün ise Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi'nden "Bedevi" kelimesini duyduk. Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek! Benim, kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim kesin. Sevgili dostum, ben kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim."

Belhanda'nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweetleri sildi.



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