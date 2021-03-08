Younes Belhanda: 'Yanlış anlaşıldım'

'ın evindeile 2-2 berabere kaldığı mücadele sonrasında yönetiminle zeminle ilgili eleştirilerde bulunan ve "Yöneticiler Twitter'da, Instagram'da gezeceğine, zeminle ilgilensin" şeklinde bir ifadesi olanyeni açıklamalar yaptı.Faslı oyuncu, "Dünkü röportajım sırasında Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum." şeklinde bir mesaj yolladı.