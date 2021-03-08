Younes Belhanda: "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray'da Younes Belhanda, Sivasspor maçı sonrasındaki sözlerine açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com
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Younes Belhanda: 'Yanlış anlaşıldım'
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08 Mart 2021 23:14
Galatasaray'ın evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadele sonrasında yönetiminle zeminle ilgili eleştirilerde bulunan ve "Yöneticiler Twitter'da, Instagram'da gezeceğine, zeminle ilgilensin" şeklinde bir ifadesi olan Younes Belhanda yeni açıklamalar yaptı.

Faslı oyuncu, "Dünkü röportajım sırasında Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" şeklinde bir mesaj yolladı.





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