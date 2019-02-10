Younes Belhanda: 'Şampiyonluğa yürüyoruz'

'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.Performansı sorulan Belhanda, "En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" ifadelerini kullandı.Şampyionluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı oyuncu, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz." dedi.