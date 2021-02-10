Younes Belhanda: "İstedik ama olmadı"

Galatasaray'da Younes Belhanda, Alanyaspor yenilgisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Younes Belhanda: 'İstedik ama olmadı'
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10 Şubat 2021 23:04
Galatasaray'da Younes Belhanda, Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

İstedikleri oyunu sergileyemediklerini kaydeden Belhanda, "Alanyaspor'un oynamasına engel olmaya çalıştık ama gol yedik. Kupada devam etmek istiyorduk ama olmadı" ifadelerini kullandı.



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