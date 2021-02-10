Younes Belhanda: 'İstedik ama olmadı'

Galatasaray'da Younes Belhanda, Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.
İstedikleri oyunu sergileyemediklerini kaydeden Belhanda, "Alanyaspor'un oynamasına engel olmaya çalıştık ama gol yedik. Kupada devam etmek istiyorduk ama olmadı" ifadelerini kullandı.
İstedikleri oyunu sergileyemediklerini kaydeden Belhanda, "Alanyaspor'un oynamasına engel olmaya çalıştık ama gol yedik. Kupada devam etmek istiyorduk ama olmadı" ifadelerini kullandı.