  •  
    "Soldado'ya yakışmıyor, pimi çekilmiş bomba..."
  •  
    Tolgay Arslan için canlı yayında flaş bir iddia!
  •  
    Tuncay Şanlı'nın iddiası; "Kayseri'nin attığı gol.."
  •  
    F.Bahçe'de Konyaspor öncesi bir şok daha var
  •  
    Volkan Demirel'e DEV tepki: Kayseri taraftarı...

Younes Belhanda için Çinliler de devrede!

9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a satılacağı belirtilen Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi. Yönetim teklifleri bekliyor.

Kaynak: Takvim
Younes Belhanda için Çinliler de devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 10:54
Galatasaray'da performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhanda'nın talipleri artıyor.

Suudi ekibi Al İttihad'ın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasaray'la şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi. Yetenekli ismi takip eden 2-3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık. Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi.

Ligde ve Avrupa'da hedeften kopulursa ve Çin'den de 9 milyon civarında bir teklif gelirse Faslı yıldızın satılacağı iddia edildi. Terim ocak ayında Belhanda'nın satışına 'Ona ihtiyacım var' diyerek engel olmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için