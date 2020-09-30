Younes Belhanda her an Fransa'ya uçabilir

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, eski takımı Nice'ten gelen transfer teklifini kabul etti. Yeniden Fransa'da oynamaya sıcak bakan yıldız futbolcu, önerilen yıllık ücret daha düşük olmasına rağmen, kulüpten uzun süredir yapılan baskı sebebiyle Nice'e, "Evet" dedi.



Sarı-Kırmızılı yönetim ise 7 milyon Euro'luk bonservis teklifini yukarı çekip, aynı zamanda uzun vadeye yayılan ödeme takvimini daraltmaya ve taksit sayısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi bir yandan Nice Kulübü'yle pazarlıkları sürdürürken, diğer taraftan Fatih hocanın bu transfer için onay vermesini bekliyor.



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Belhanda'nın satılması halinde gelecek olan bonservis parası, 5 Ekim'e kadar diğer transfer çalışmalarında kullanılacak. Yönetim, Finansal Fair-Play bütçesinde eksiye düşmeden kadroya 2-3 takviye yapmanın hesapları içinde.



Harıl harıl orta saha arayan Sarı- Kırmızılılar, Belhanda'nın ayrılması durumunda iki orta saha ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacak.



