Younes Belhanda, Göztepe deplasmanında yok!

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da 16. dakikada Younes Belhanda sarı kart gördü.Sofiane Feghouli ve Tiago Pinto arasında çıkan tartışmada araya giren ve Pinto ile tartışan Belhanda, hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Pinto da tartışma sonrası sarı kart gördü.Belhanda, gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu haftaya deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.