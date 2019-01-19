  •  
    Antalya'dan İspanya'ya Türkiye'de 54 transfer!
  •  
    Ali Koç biletleri kesti; "Artık yoksunuz beyler"
  •  
    Derdiyok'un transferi için TARİHİ bir sürpriz!..
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Kadro dışı kaldı ve bitti! "1 haftada İstanbul'da!"

Younes Belhanda, Göztepe deplasmanında yok!

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçın 16. dakikasında Younes Belhanda, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Younes Belhanda, Göztepe deplasmanında yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2019 19:21
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da 16. dakikada Younes Belhanda sarı kart gördü.

Sofiane Feghouli ve Tiago Pinto arasında çıkan tartışmada araya giren ve Pinto ile tartışan Belhanda, hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Pinto da tartışma sonrası sarı kart gördü.

Belhanda, gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu haftaya deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için