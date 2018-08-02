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Younes Belhanda: "Gitmiyorum, kalıyorum!"

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Faslı oyuncu Younes Belhanda, ayrılmayacağını söyledi.

Kaynak: Akşam
Younes Belhanda: 'Gitmiyorum, kalıyorum!'
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02 Ağustos 2018 09:32
Galatasaray'ın on numarası Younes Belhanda, takımda kalmanın peşinde.

Faslı oyuncu, "Ayrılık gibi bir düşüncem yok. G.Saray'da çok mutluyum. Bu kulüple Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamak istiyorum. Kulağıma gelen şeyler var. Ben tamamen G.Saray'a konsantreyim" diye konuştu.

ADA'DAN GELEN TEKLİF İŞTAH KABARTMIŞTI

Fatih Terim'in "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.

Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı.

Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası'nda da varlık gösterememişti.

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