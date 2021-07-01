Younes Belhanda'dan Adana Demirspor hamlesi

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'un gündeminde olan Younes Belhanda'dan flaş bir hareket geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Younes Belhanda'dan Adana Demirspor hamlesi
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01 Temmuz 2021 00:11
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kısa bir süre önce "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile görüşüyoruz. Bu tarz transferler kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki Faslı futbolcu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram hesabından takibe aldı. Belhanda'nın bu harektinin ardından transferin sona geldiği belrtildi.

Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.


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