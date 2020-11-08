Younes Belhanda: "Çok daha iyi olmalıyız"

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Younes Belhanda: 'Çok daha iyi olmalıyız'
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08 Kasım 2020 21:33
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta bir gol attı, bir de asist yaparak geceye damga vurdu.

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Belhanda, "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim. Ben de bugünkü Sivasspor karşısında asist yaptım, Arda kaptan da golü attı. Kolektif bir oyun oynadık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ifade eden Belhanda, "Son üç maçı kazandık ve kendimize olan güvenimiz bir kez daha yerine geldi. Sivasspor karşısında iyi oynadık ama daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar için daha çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



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