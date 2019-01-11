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Younes Belhanda: "Aynı paraya neden gideyim?"

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Belhanda'nın, Al Ittihad'ın yaptığı maaş teklifinden memnun kalmadığı belirtildi.

Younes Belhanda: 'Aynı paraya neden gideyim?'
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11 Ocak 2019 20:21
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bip Spor'un haberine göre, Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın Galatasaray'a 7 milyon euroluk teklif yaptığı Faslı oyuncu, kendisine gelen "maaş teklifi"nden memnun olmadı.

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan Belhanda, Al Ittihad'ın da aynı ücreti vereceğini belirtmesi üzerine, menajerine "Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım?" şeklinde cevap verdi ve bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

TEKLİF HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Al Ittihad'ın 5 milyon eurodan başlattığı transfer görüşmelerinde rakam, Galatasaray'ın teklifleri kabul etmemesi üzerinde 7 milyon euroya kadar yükseldi.

Galatasaray da oyuncusu için 10 milyon euroluk bir teklif bekliyor ve bu rakamın altına elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da bu sezon ligde 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol atamazken 5 asist yaptı.



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