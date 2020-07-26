Younes Belhanda, Arabistan yolcusu

Galatasaray'da 3. sezonunu geride bırakan Younes Belhanda, takımdan ayrılıyor. Faslı yıldızın Arabistan'a transferinde sona yaklaşılırken sarı-kırmızılılar, 5 milyon Euro civarında bonservisi de kasasına koyacak

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Younes Belhanda, Arabistan yolcusu
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26 Temmuz 2020 13:07
Süper Lig'i 6. sırada bitiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet yeni sezon planlamasına başladı. İlk olarak takımdan ayrılacak isimlere odaklanan sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi ise Younes Belhanda...

Habertürk'ün haberine göre; Arabistan'dan talipleri bulunan Faslı futbolcunun gidişine onay verildi. Al-Nasr ve Al-Hilal ekiplerinin radarında bulunan yıldız isim için 5 milyon Euro civarında bonservis belirlenirken görüşmelerin son aşamada olduğu, yönetimin yakın zamanda transferin sonuçlanmasını beklediği kaydedildi.

2017-2018 sezonunun başında Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer edilen Belhanda sarı-kırmızılılardan senelik 3.3 milyon Euro kazanıyordu.

Sarı-kırmızılılar, bu transferle hem bu yüksek maliyetten kurtulmayı hem de bonservis geliri elde ederek yeni transferler için kaynak yaratmayı hedefliyor.



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