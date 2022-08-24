Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve yaptığı flaş transferlerle ligdeki ilk yılında başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor, yeni sezona da oldukça formda başladı. İlk 2 maçında Giresunspor ve Sivasspor 'u yenerek 6 puana ulaşan Güney ekibi, 3. haftada ise Fenerbahçe 'ye deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen oyunu 3-0'dan 3-2'ye getirmesiyle taraftarlarından alkış aldı.



BELHANDA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ



İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'un sezona iyi başlangıcında önemli pay sahiplerinden biri de Younes Belhanda... Faslı orta saha, oynadığı 3 maçta da gol atarak takımına ofansif açıdan büyük katkı verdi.



Giresunspor deplasmanında skoru 2-0'a getiren golü atan Belhanda, Sivasspor maçında ise ilk golü atmıştı. Fenerbahçe deplasmanında ise bu kez penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getiren ve takımını ateşleyen tecrübeli yıldız, 3'te 3 yaptı.



Belhanda, gol krallığı yarışında 2. sırayı Antalyasporlu Haji Wright ile paylaşıyor. İlk sırada ise 6 gollü Enner Valencia bulunuyor.



LİGDE EN FAZLA 6 GOL ATMIŞTI



Galatasaray 'da 4 sezon forma giyen Belhanda, ligde sırasıyla 3, 4, 5 ve 6 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon, Adana Demirspor'daki ilk yılında da ligde 3 gol atan Faslı orta saha, bu performansını sürdürmesi halinde ligde 10 gol barajını aşabilir.





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