Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve yaptığı flaş transferlerle ligdeki ilk yılında başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor, yeni sezona da oldukça formda başladı. İlk 2 maçında Giresunspor ve Sivasspor 'u yenerek 6 puana ulaşan Güney ekibi, 3. haftada ise Fenerbahçe 'ye deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen oyunu 3-0'dan 3-2'ye getirmesiyle taraftarlarından alkış aldı.
BELHANDA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'un sezona iyi başlangıcında önemli pay sahiplerinden biri de Younes Belhanda... Faslı orta saha, oynadığı 3 maçta da gol atarak takımına ofansif açıdan büyük katkı verdi.
Giresunspor deplasmanında skoru 2-0'a getiren golü atan Belhanda, Sivasspor maçında ise ilk golü atmıştı. Fenerbahçe deplasmanında ise bu kez penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getiren ve takımını ateşleyen tecrübeli yıldız, 3'te 3 yaptı.
Belhanda, gol krallığı yarışında 2. sırayı Antalyasporlu Haji Wright ile paylaşıyor. İlk sırada ise 6 gollü Enner Valencia bulunuyor.
LİGDE EN FAZLA 6 GOL ATMIŞTI
Galatasaray 'da 4 sezon forma giyen Belhanda, ligde sırasıyla 3, 4, 5 ve 6 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon, Adana Demirspor'daki ilk yılında da ligde 3 gol atan Faslı orta saha, bu performansını sürdürmesi halinde ligde 10 gol barajını aşabilir.
BELHANDA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'un sezona iyi başlangıcında önemli pay sahiplerinden biri de Younes Belhanda... Faslı orta saha, oynadığı 3 maçta da gol atarak takımına ofansif açıdan büyük katkı verdi.
Giresunspor deplasmanında skoru 2-0'a getiren golü atan Belhanda, Sivasspor maçında ise ilk golü atmıştı. Fenerbahçe deplasmanında ise bu kez penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getiren ve takımını ateşleyen tecrübeli yıldız, 3'te 3 yaptı.
Belhanda, gol krallığı yarışında 2. sırayı Antalyasporlu Haji Wright ile paylaşıyor. İlk sırada ise 6 gollü Enner Valencia bulunuyor.
LİGDE EN FAZLA 6 GOL ATMIŞTI
Galatasaray 'da 4 sezon forma giyen Belhanda, ligde sırasıyla 3, 4, 5 ve 6 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon, Adana Demirspor'daki ilk yılında da ligde 3 gol atan Faslı orta saha, bu performansını sürdürmesi halinde ligde 10 gol barajını aşabilir.
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