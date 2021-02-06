Yorumlar: Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.



Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, derbinin ilk yarısını değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU



İlk yarıda gri dediğimiz birkaç pozisyon var. Net yok, sence, bence var.



Maçtan önce Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ve maçın hakemine 0-0 bitsin deseler, kabul ederlerdi. Öyle bir maç oluyor. VAR'lara çağırmayın demişler herhalde ki VAR hiç karışmadı olaya.



Muslera, bir korner topunu inanılmaz çıkardı, çok yakından. Taffarel'in Arsenal ile UEFA Kupası finalinde çıkardığı topu hatırladım.



Cüneyt Çakır bence kartları doğru kullandı. Mert Hakan ve Saracchi'nin kartları da doğru kart. 1-2 tane verir misin, vermez misin kartları es geçti, bence doğru. Vereyim mi, vermeyeyim mi kartları vermeyeceksin. Kartları biraz cimri kullanmak lazım.



Muslera Ozan'a sarıldı, iki kaptan çok güzel görüntü verdi. Bunları sık sık verip millete göstermek lazım.



RIDVAN DİLMEN



Tek sebebi var. Fenerbahçe pas takımı değil. Öndeki 3 oyuncusu ya kaybederler ya öne doğru giderler. Mert Hakan da öyle. Setin kralını oynatacak adam Gustavo yok. Fenerbahçe adına Nazım ile Sosa'yı çok beğendim. Sahanın en iyisi Nazım Sangare. Olağanüstü bir tempo. Sosa, sakinleştirmeye çalışan bir oyuncu. Uzun süredir oynamayan bir oyuncu için Sosa harika. Sangare, karşısında iki hücum oyuncusu değiştirtti.



İlk yarıda 25 dakika, Galatasaray daha organize ve daha iyi, daha sakin, rahatlar, oynadılar. Ceza sahasına kadar rahat gelip sonuçlandıramıyorlar. Ceza sahası içinde varyasyon denerken son pasları yapamadılar.



Galatasaray, 25'ten sonra birkaç tehdit yiyince o oyundan vazgeçti. Nazım ile etkili olunca Fenerbahçe, sol bekinde Saracchi kartlı olunca tereddüt oldu. Galatasaray kesinlikle oraya önlem almalı. Nazım, Samatta, Samuel oraya oynuyorlar.



Kadro ve organizasyon farkı Galatasaray lehine. Galatasaray daha organize, daha sakin, oynuyor. Fenerbahçe saman alevi gibi. En net pozisyonu Fenerbahçe'nin. En net pozisyon yarım metre önde vurdu Samatta. Muslera ahtapot gibi. Muslera nasıl atladı biliyor musun, atladı ve itti. Diğerinde de ön direğe kesildi.



Samatta nefis vurdu. Elleri açınca büyüdü bir anda. Maçın en net pozisyonunu Fenerbahçe yakaladı. İlk 25 dakika Galatasaray, sonra Fenerbahçe. Fenerbahçe sürekli zorlayarak oynuyor, çünkü pas takımı değil. Galatasaray da Türkiye'nin en çok pas yapan takımı. Galatasaray, Mert Hakan'ı sürekli koşturuyor. Fenerbahçe'nin öndeki oyuncularında da top saklama sıfır. Seni hiç nefeslendirmiyor. Galatasaray'ın ekonomik oynama şansı var, Fenerbahçe'nin yok. Son 20 dakika çok etkili olacak. Ayakta kalan kazanır.



Babel oynayamıyor diye mi düşündü bilemiyorum ama kullanılmalı. Mesut'u sokmam oyuna, bu maç sert maç. Mert Hakan da koşuyor. Sarı kartı var. 15-20 dakika kartsız geç demesi lazım. İllaki oradan çıkarması gerekmiyor.



Samuel daha derbi havasında oyuncu değil. Fena değil belki. Topsuz sarkıyor. Ferdi daha çok sarkar. Hakemin Serdar Aziz'e bir kartı eksik, korner direği dibinde Emre Kılınç'a yaptığı faulden. Bu maçı yönetmek kolay değil, iyiydi.



