Yorumlar: Fenerbahçe - Sivasspor

Sivas'ın dışındaki 19 takımın hocasından biri olsam, kendi evimdeki Sivas maçı en korktuğum maç olur. Rıza Çalımbay takımları, her yerde önde baskılı oynuyor. Aynı felsefede Fenerbahçe var. Pereira önde baskı istiyor ama aynı şekilde karşılık veriyor.0-0'da bu maçta nasıl gol olmayacak dedim, her iki tarafın da ihtimali vardı. Fenerbahçe öne geçti. Altay'ın hatası oldu sonra. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım ben. Basit oyna demiştim. Al verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın. Çok büyük kaleci adayı.Korakor bir maç. Tisserand'ın sakatlanması Sivas'ın ilk bölümde 2 net pozisyonu, 2-3 tehlikeli atağı var. Henrique ve Gradel etkili oyuncu. Fenerbahçe'de Muhammed, Osayi, Rossi, Mesut'un savunması yok.Mesut ilk yarının yıldızı. İnanılmaz toplar attı arkaya. Basit, coşkulu ve iyi oynadı ilk yarıda.Fenerbahçe'de istek var ama sonuca gidecek oyuncular şart. Valencia'nın Berisha yerine girmesi şart.Rossi ligimize hazır değil. Ligimiz sert lig. Fizikli değil. Soldan bir girdi, çabuk. Yeteneği var. Ne yapacak bundan sonra? Fenerbahçe kalibresinde biri mi, beklememiz lazım45 dakikayı özetlersek, 1-1 de özetliyor, dengeli bir oyun var. Zaman zaman Fenerbahçe üstünlük aldı, bölüm bölüm Sivasspor iyi karşılık verdi. Daha net pozisyonları yakalayan takım Sivas. Fenerbahçe'de yine bardağın dolu tarafına bakma tarafındayım, geçen sezonla farkı görüyorum. Bazı bölümlerde yetmiyor,. Antrenör eli değmiş, net görünüyor ama yetersizlikler var. Santrforun bir kafa vuruşu var, onun dışında forvetini pozisyona sokmakta zorluk yaşıyor Fenerbahçe. Öndeki üretkenlikte sorun yaşıyor Fenerbahçe ama harikulade bir kulübe ve yukarı çıkan oyuncular var.Bazen güven başınıza iş açabiliyor. Bence güvenden dolayı Altay hata yaptı, bence de penaltı. Gole kadar 2. bölge savunması yaptılar, basmadılar, gole kadar Sivas'ın Muhammed tarafından geliştirdiği 2-3 orta var. Muhammed ofansif iyi ama defansif sorun yaşadı. Marcel'in sakatlanması. yarıda hamleler bekleniyor. Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor. Rossi için ilk yarı bu ama daha ilk yarı, ayağında bu yakın markajda top kalması zor.