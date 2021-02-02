Yorumcular ne dedi? Galatasaray - Başakşehir

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Tugay Kerimoğlu değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Galatasaray tam bir ev sahibi. Ceza sahası içinde o kadar kalabalıklar ama Babel santrfor olmadığı için o koşuları atamıyor. İlk tehditte Muslera kurtardı. İkinci tehditte penaltı oldu. Muslera çok penaltı kurtarmaz ama çok çabuk ve özgüvenli kurtardı. Gol olmadı ama Galatasaray'ın oyununu olumsuz yönde etkiledi. Penaltıya kadar Galatasaray çok iyi oynarken oyun dengelendi. Gittili geldili oynandı. Stoperinizin de bir tanesinin ayağı iyi olacak. Çıktı ve 4-5 tane Başakşehirli oyuncunun uzanamayacağı şekilde güzel ortaladı. Onyekuru da kafa şutu değil kafa mermisi attı. Kaleci bir şey yapamaz. Sol ayaklı oyuncu kesse böyle darbeli kesemezdi. Sağ ayaklı kestiği için vurunca böyle ok gibi gider. Çok güzel, olağanüstü güzel bir muz orta yaptı Donk.



Kararı kim verecek, Başakşehir! Ya 4 yer, ya berabere kalır. Daha ikinci gün, top rakipteyken kendi alanında 40 metrelik dar alan yapıyor. Kendi oyuncuları da var. Başakşehir'in de çok eksiği var. Okan Buruk'un yapacağını yapacak. Orta saha çıkarıp Demba Ba alacak.



Onyekuru çok etkili oynuyor, daha da etkili oynar. Babel'i çıkarmaz. Aynı 11'le devam eder.



ÖNDER ÖZEN



Onyekuru geri döndükten sonra 3 defa şut çekmiş, 3 golü var. Başakşehir'in hamlesini bilmiyoruz. Kabuğundan çıkacak, rakip yarı alanda mı olacak yoksa 1-0'ı mı tutacak? Galatasaray'ın orta tempodaki oyunu devam ediyor. Bu tempo, bu dakikadan itibaren Galatasaray'ın lehinedir, ipleri eline geçirdi. Kontra atak oyuncusu da var, derbiyi düşünerek, bekleyerek oynayabilir.



TUGAY KERİMOĞLU



İlk yarının 1-0 olma sebebi Muslera, kurtardığı penaltı ve kaçırdıkları pozisyon var. 2. yarıda Başakşehir daha çok gelir, Galatasray aynı oyun mentalitesi ile devam eder. 0-0 iken bekleyen bir Başakşehir görecektik, onların anlayışı değişti.



