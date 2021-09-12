Yorum: Trabzonspor - Galatasaray

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısını Emre Kılınç'ın golleriyle 2-1 önde tamamladı. Trabzonspor'un tek golü Cornelius'tan geldi.



RIDVAN DİLMEN:



Abdülkadir üzülmezse, ağlamazsa kötü. O yüzden iyi futbolcu olacak. Evet çıkarıldı, tepki gördü ama ağlamazsa sıkıntı var. Kendini böyle boşaltacak. Canım yandı. Kolay değil. Hepimiz ağladık. Bunu yaşayacak. Hocası gönlünü alır. Hocası çıkar anlatır. Hocasına niye çıkardı diyemem. Şoka ihtiyaç vardı. Onu yaptı. Hoca oyuncu ilişkisinde olur.



Adına yakışır bir maç izliyoruz. Şehirler farklı olsa da bu bir derbi. Galatasaray gençleştirilmiş pırıl pırıl bir takım. En önemli özellikleri pire gibiler. Kerem'inden, Emre'sine kadar...



ERMAN TOROĞLU:



Galatasaray, tipik deplasman takımı nasıl oynarsa öyle oynuyor. Çabuk çıkıyorlar. Trabzonspor daha ağır gidiyor. 20-25 dakika gençler tam saha pres yaptı. İkinci yarı çok daha değişik görüntüler olacak.



Ömür, takımın belli bir akortta oynuyor, sen neden 30 metre top sürüyorsun? Bir de stoper var, kaleciye bakmadan pas atıyor. Futbol ukalalığı.



METİN TEKİN



Çabukluğun ve hatanın belirlediği bir sonuç oldu, fırsatçılık maçı 2-0'a getirdi. Çok söylemek istemiyorum ama en zayıf halkadan bahsetmek lazım, İsmail en zayıf halkaydı, 36. dakikada değişikliğe gidildi. Elinde olan oyunu skor olarak Galatasaray'a veren bir Trabzonspor vardı. 2-1, 2. yarıda oyunu nereye getirecek, göreceğiz. Keyifli bir maç.



ÖNDER ÖZEN



Trabzonspor'un da, Türkiye'deki kamuoyunun da büyük beklentilerle takip ettiği bir oyuncuydu Abdülkadir, hala beklenti vardır. Günümüzde oyuncunun en ihtiyaç duyduğu şey, varsa hız ve tekniği birleştirebilmek. Teknik olduğunu biliyoruz, ilk çıkış yaptığında hızlı, çabuk olduğuna dair çok fikir izledik ve aksiyon hızı var gibi ama hızı yok, mesafe alamıyor, rakibe çalım atacak, uzaklaşamıyor. Birini geçebilmesi için hareket halinde yakalaması lazım, oyun kurgusu da gelişmiş değil. İsmail ile aksayan oyunculardı. Bazen oyuncular, en güçlü halkaların etkilediği, bazen de en zayıf halkanın etki ettiği duruma gidebilir. Bu maçta gol çıkar, karşılıklı hatalar göreceğiz. Oyun üstünlüğü Trabzonspor'da ama Galatasaray netice oyunu oynuyor. Gol, Trabzonspor taraftarını oyunda tuttu, maç dışı bir şeye gidebilirdi.



Vitor Hugo ve Edgar ile yukarıdan çarpışmak yerine aşağıdan çarpışmak çok akıllıca. Diagne ya da Mustafa ile yukarıda çarpışırdınız, Halil ve Emre ile aşağıda çarpışırsınız. Morutan ve Cicaldau'nun kalitesi var, ben zaten Morutan'a bayılıyorum, bu ligin yıldızlarından olacak, görüntü o. Sakatlığı olmasın. Topa çok sahip olmadılar, dert de etmediler.



