Yorum: Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu: Penaltı mı?

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu değerlendirdi.Geçen sene de iyi maç oldu, bu sene de iyi maç oluyor. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem. Ben taraflıyım, bunu saklamıyorum ama objektif oluyorum. Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse bu maçtaki yorumum da aynı. Ne gerekiyorsa onu söylerim. Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Benim yorumum Rize - Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse Başakşehir - Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili yorumum da aynı. Bu hakemi FIFA falan yapacaklarsa sakın yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil Marcao'ya vermediği 2 sarı karttan dolayı."İngiltere, Almanya ile karşılaştırırsak eksik ama 2 haftadır izlediğimiz maçlara göre iyi maç. İki takımda da iyi oynayan, oynamak isteyen oyuncular var. Başakşehir geçen senelerin futbolunu oynamıyor. Galatasaray da geçen seneye göre kımıldamış oynuyor ancak Galatasaray, Falcao'yu çok tek bırakıyor. Galatasaray orta sahası, çok dinamik bir orta saha değil. Adam geçip, şut atacak, rakibi yanıltacak bir orta saha tipi değil. Galatasaray öne geçtikten sonra, Başakşehir gelsin diyor. Başakşehir'in özelliği çabuk çıkmaktı, onu kaybetti. Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler.Penaltı yoruma açık değil, net bir penaltı. Sağ, sol çaktı, kroşe. Yorumu yok penaltının. Forvet geriye gelip kafaya çıktığında hep korkmuşumdur, saçmasapan iş yaparlar, kendilerini defans oyuncusu sanıyorlar. Sol dış Arda Turan'ın hoşuna gidiyor, oradan içeriye giriyor. Orada üçlü yaptılar, iyi oynuyorlar ama Galatasaray sağ taraftan gelemiyorlar.