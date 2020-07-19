Yorum: Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Süper Lig'de bugün oynanan maçların ilk yarılarını değerlendirdi.
İLK YARILAR:
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Başakşehir 1-0 Kayserispor
Trabzonspor 1-1 Konyaspor
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Ankaragücü 0-0 Antalyaspor
Alanyaspor 0-0 Denizlispor
Rizespor 3-0 Malatyaspor
ERMAN TOROĞLU
Başakşehir maçı 3-4-5'e gidebilir. Şu andaki görüntü bu. Rahat geçer. İnanılmaz derecede fark var iki takım arasında. Başakşehir her geçen dakika hakimiyeti kuruyor, her geçen dakika da Kayseri oyundan düşüyor. Başakşehir'deki penaltıyı hemen nasıl vermez, 10 dakikada VAR'a gitti, geldi, takriben 3 dakika sonra penaltı atıldı.
Konya, Trabzon'da her şeyi yapabilir. Başakşehir maçındaki sonucun tesadüf olmadığını gösteriyor Konya.
Derbi keyifli. Fenerbahçe eksik kalmasına rağmen iyi mücadele ediyor. 60-65'ten sonra işin rengi değişebilir. Muriqi, o hareketi nasıl yapar, nasıl atılır, inanılır gibi değil. Hakem onu nasıl görmez, net kırmızı kart.
RIDVAN DİLMEN
Rizespor kazanırsa ve Kayserispor da kaybederse rahatlayacaklar. Başakşehir fişi çekmek üzereyken, Visca penaltıyı kaçırdı. VAR hakemi Bahattin Şimşek doğru şekilde çağırdı ama penaltı tekrar edilmeliydi, ihlal vardı. Trabzonspor'un havası yok."
Fenerbahçe'yi beklediğimin çok üstünde buldum. 11'e 11'de ve 11'e 10'da da iyi oynuyorlar. Beşiktaş bekletimin altında kaldı. Vedat Muriqi'nin kırmızı kartı doğruydu. "11'e 11 devam etseydi, Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylerdim ama şu an kolay değil."
İLK YARILAR:
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Başakşehir 1-0 Kayserispor
Trabzonspor 1-1 Konyaspor
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Ankaragücü 0-0 Antalyaspor
Alanyaspor 0-0 Denizlispor
Rizespor 3-0 Malatyaspor
ERMAN TOROĞLU
Başakşehir maçı 3-4-5'e gidebilir. Şu andaki görüntü bu. Rahat geçer. İnanılmaz derecede fark var iki takım arasında. Başakşehir her geçen dakika hakimiyeti kuruyor, her geçen dakika da Kayseri oyundan düşüyor. Başakşehir'deki penaltıyı hemen nasıl vermez, 10 dakikada VAR'a gitti, geldi, takriben 3 dakika sonra penaltı atıldı.
Konya, Trabzon'da her şeyi yapabilir. Başakşehir maçındaki sonucun tesadüf olmadığını gösteriyor Konya.
Derbi keyifli. Fenerbahçe eksik kalmasına rağmen iyi mücadele ediyor. 60-65'ten sonra işin rengi değişebilir. Muriqi, o hareketi nasıl yapar, nasıl atılır, inanılır gibi değil. Hakem onu nasıl görmez, net kırmızı kart.
RIDVAN DİLMEN
Rizespor kazanırsa ve Kayserispor da kaybederse rahatlayacaklar. Başakşehir fişi çekmek üzereyken, Visca penaltıyı kaçırdı. VAR hakemi Bahattin Şimşek doğru şekilde çağırdı ama penaltı tekrar edilmeliydi, ihlal vardı. Trabzonspor'un havası yok."
Fenerbahçe'yi beklediğimin çok üstünde buldum. 11'e 11'de ve 11'e 10'da da iyi oynuyorlar. Beşiktaş bekletimin altında kaldı. Vedat Muriqi'nin kırmızı kartı doğruydu. "11'e 11 devam etseydi, Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylerdim ama şu an kolay değil."