Yorum: Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı.



RIDVAN DİLMEN:



"Keyifsiz maç oluyor, iki takım da açık oynuyor ama hatalardan dolayı pozisyon oluyor. İddiasız iki takımın maçı ama Galatasaray açısından iddialı olunması gereken bir maç. Galatasaray, Göztepe ve Trabzonspor'u taraftar itiyor, taraftar olmayınca böyle olabiliyor. Galatasaray, 43 yıl sonra ilk kez 8 hafta arka arkaya kazanamıyor, bu inanılmaz! Maçtan sonra her türlü skoru konuşabiliriz, tuhaf olan maçın 0-0 bitmesi olur. Galatasaray'ın golünün iptal edildiği pozisyon ile ilgili kural faul diyor"



ERMAN TOROĞLU:



Atılan ve iptal edilen golde, hakem golü verdi, VAR çağırdı, hakem VAR'a giderek iptal etti. Buradaki başarı VAR'daki Zorbay Küçük'ün. Gel bak ve istersen ver dedi, bence verilen karar doğru. Kalecinin ayağı tık diye, vuracakken dönüyor.



Galatasaray'da Okan diye bir kaleci var, iyi olacak diyorlar. Almanlarda Beckenbauer diye bir oyuncu vardı, takımın beyniydi. Okan kendini Beckenbauer zannediyor, ısrarla yapıyor. Belki hocası ayağa oyna diyor ama göstere göstere rakibe top atamazsın, arkadaşın baskı altındaysa ona top atamazsın. Ona top atsam yüzü bana dönük olacak, arkasındaki oyuncuyu görmüyor, rakip tek topla gol pozisyonuna girer. Galatasaray'da alternatifi de yok ve devam ediyor ama şu görüntüyle Galatasaray kalesinde oynayamaz. Galatasaray'ın Muslera gelene kadar, yüzde yüz B planı olmalı, tecrübeli falan, iyi bir kaleci almalılar. Başka türlü götüremezler, kaleden yanarlar. Şu anda Muslera yok kabul edeceksin. Nasıl gelecek, eski Muslera mı olacak, eskiyi bulana kadar nasıl zaman geçecek? Çabuk döneceğini zannediyorum, iyi profesyonel ama bir kaleci şart Galatasaray'a, bu kaleciyle zor. Adam olacak çocuk belli olur.



